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Инфографика: самые популярные марки автомобилей у богачей

Американская корпорация S&P Global Mobility, занимающаяся предоставлением финансовой и аналитической информации, объединила данные о доходах из переписи населения США с данными о регистрации транспортных средств. Задачей было составить список самых популярных марок автомобилей у людей, чей доход превышает 500 тысяч долларов в год (более 41 миллиона рублей по курсу).

Инфографика: самые популярные марки автомобилей у богатых людей / © visualcapitalist

По данным S&P Global Mobility, Tesla — самый популярный бренд у богатых американцев: на его долю приходится 19,3% регистраций новых транспортных средств. Вероятно, это обусловлено ​​сочетанием технологий и качественных характеристик Tesla, что может найти отклик у состоятельных покупателей, ценящих инновации.

Такие бренды, как Toyota и Ford, тоже пользуются большой популярностью у богатых жителей Соединенных Штатов. Эти марки более практичны и надежны, к тому же считаются одними из самых дешевых в плане обслуживания.