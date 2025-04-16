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Слоны встали в круг, чтобы защитить потомство от землетрясения

Сотрудники зоопарка Сан-Диего в Калифорнии (США) поделились интересным видео, которое сняли камеры наблюдения за животными, когда утром 14 апреля началось землетрясение магнитудой 5,2.

Слоны образовали круг, чтобы защитить потомство от землетрясения / © San Diego Zoo

После первых же толчков африканские слоны сумели быстро сориентироваться и скооперироваться, образовав круг, внутрь которого загнали молодняк. Таким образом взрослые животные встали на защиту детенышей и пытались понять, откуда исходит угроза.

© San Diego Zoo

В круге слоны пробыли все время, пока дрожала земля. Даже когда угроза миновала, взрослые животные не спешили расходиться в разные стороны: они еще некоторое время находились в непосредственной близости друг к другу.