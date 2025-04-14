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В Румынии обнаружили крупную коллекцию сокровищ даков

Весной 2025 года в коммуне Бряза (уезд Муреш, Румыния) двое любителей истории, вооружившись металлоискателем, сделали необычное археологическое открытие. Они нашли уникальный клад с сокровищами, который связан с группой фракийских племен — даками.

Сокровища даков / © Breaza Mures Municipality City Hall

По данным издания Arkeonews, клад состоит из шести искусно выполненных ювелирных изделий, включая круглый серебряный браслет, украшенный растительными мотивами, фибулы (броши), шейную цепочку с тремя подвесками и пояс из овальных пластин, украшенных солярными (солнечными) мотивами — символами, часто ассоциируемыми с культом солнца и древними верованиями.

Общий вес находки составляет около 550 граммов серебра. Украшения могли принадлежать представителю высшего сословия дакийского общества.

Изображение иллюстрирует способы ношения украшений / © Breaza Mures Municipality City Hall

Клад также поднимает важные научные вопросы, поскольку он стал первым археологическим доказательством присутствия даков в районе Бряза, где ранее не обнаружили ни поселений, ни других следов культуры древнего народа.

Сокровища даков / © Breaza Mures Municipality City Hall