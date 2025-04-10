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Скрытая камера сняла, как шимпанзе использует орудие в дикой природе

Сотрудники национального парка плато Батеке в Габоне установили фотоловушки, чтобы наблюдать за дикими кошками. Однако любопытный шимпанзе вмешался в проект исследователей.

Шимпанзе изучает фотоловушку с помощью палки / © Anpn / Panthera

Шимпанзе во время прогулки обнаружил скрытую камеру и потыкал в нее палкой, но, не получив никакой ответной реакции, потерял интерес к фотоловушке, оставив исследователями любопытные кадры на память.

© Anpn / Panthera

Вообще, шимпанзе известны использованием различных орудий, таких как палки, камни и листья, для поиска пищи, ухода за собой и даже охоты.