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Николай Головин
Николай Головин
Вчера, 20:20
Рейтинг: +220
Посты: 670

Спутники показали, как строят первую стартовую площадку для Starship во Флориде

Компания Airbus опубликовала новые снимки, сделанные ее спутниками. На фото видно, как во Флориде идет строительство стартовой площадки для транспортной системы Starship компании Илона Маска.

Сообщество
# Airbus
# StarShip
# космос
# спутники
# строительство
Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus
Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus

SpaceX запланировала провести первый пуск Starship с площадки LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде к концу 2025 года.

Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus
Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus

Строительство стартовой башни на площадке завершено, сейчас компания работает над траншеей для отвода пламени.

Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus
Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus
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Биология
# биология
# генетика
# пиар
Позавчера, 16:53
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Солнце оказалось «белой вороной» среди себе подобных звезд

При сравнении десятков солнцеподобных звезд выяснилось, что наше светило разительно отличается почти от всех остальных характером магнитной активности: на нем образуется гораздо больше ярких областей, чем темных пятен. У большинства желтых карликов все наоборот.

Астрономия
# космос
# солнечная активность
# солнечные пятна
# Солнце
# солнцеподобные звезды
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Дарья Г.

На спутнике Сатурна может жить несколько килограммов одноклеточных

В Солнечной системе есть несколько миров, где под твердой поверхностью скрывается океан. С момента их открытия ученые задаются вопросом: могла ли там возникнуть жизнь? Авторы новой работы смоделировали выживание простейших на Титане, спутнике Сатурна.

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# отношения
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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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Акела Промахнулся
3 часа назад
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Ужасный волк, «возрожденный» биотех-компанией, оказался не возрожденным и не волком

laniakea school
5 часов назад
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laniakea school
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Sergey Gorovoy
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мерклен конкаев
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Тойота Королла
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