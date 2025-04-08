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Спутники показали, как строят первую стартовую площадку для Starship во Флориде

Компания Airbus опубликовала новые снимки, сделанные ее спутниками. На фото видно, как во Флориде идет строительство стартовой площадки для транспортной системы Starship компании Илона Маска.

Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus

SpaceX запланировала провести первый пуск Starship с площадки LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде к концу 2025 года.

Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus

Строительство стартовой башни на площадке завершено, сейчас компания работает над траншеей для отвода пламени.

Строительство стартовой площадки для Starship во Флориде / © Airbus