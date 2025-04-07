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Китай провел беспрецедентное по масштабу испытание системы противоракетной обороны

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабное испытание: в пустыне Гоби по одной цели выпустили до 16 баллистических ракет для проверки способности новейшей радиолокационной системы отражать массированные атаки.

Пуск китайской ракеты / © SCMP

Новая двухдиапазонная радарная система с фазированной антенной решеткой обнаружила и отследила все цели, а выпущенные баллистические ракеты были поражены с 100%-ным успехом.

Издание SCMP сообщило, что беспрецедентный масштаб испытаний, редкий даже для мировых держав, свидетельствует о растущей уверенности Пекина в способности противостоять современным угрозам и демонстрировать доминирование на все более напряженном геополитическом ландшафте.