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Инфографика: сайты, на которых пользователи проводят больше всего времени

Сегодня компании, владеющие самыми популярными соцсетями или поисковыми системами, превращают миллиарды посещений пользователей в огромные доходы от рекламы.

Инфографика: сайты, на которых пользователи проводят большего всего времени / © visualcapitalist

На инфографике выше показано среднее время, которое пользователь проводит на разных сайтах, согласно данным Similarweb.

Хотя Google остается самым посещаемым сайтом в мире, пользователи проводят на YouTube почти в два раза больше времени — в среднем 20 минут 47 секунд за посещение. Далее следует социальная сеть Х Илона Маска со средней продолжительностью посещения 12 минут 37 секунд.

Российская транснациональная компания «Яндекс» расположилась на седьмом месте в этом рейтинге со средней продолжительностью посещения восемь минут 48 секунд.



