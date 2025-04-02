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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 минут назад
Рейтинг: +610
Посты: 1516

Американские ученые захотели покинуть США

Поскольку администрация Дональда Трампа в целях экономии продолжает сокращать финансирование научных исследований и закрывает целые отделы в NASA, американские ученые задумались о переезде в другие страны.

Сообщество
# наука
# США
# учёные
Американские ученые захотели покинуть США – иллюстрация к материалу на Naked Science
Исследовательская лаборатория в США / © Getty Images

Согласно опросу издания Nature, в котором участвовали более 1200 ученых, 75% заявили, что рассматривают возможность покинуть США и переехать в Европу или Канаду. Кроме того, 79% процентов аспирантов и 255 из 340 опрошенных докторантов рассказали, что тоже изучают идею эмигрировать.

Опрос подчеркивает угрозу массовой «утечки мозгов», поскольку ученые вынуждены искать новые возможности за рубежом.

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