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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
27 минут назад
Рейтинг: +352
Посты: 616

В Испании запечатлели схватку самцов редкой пиренейской рыси

Жители юго-запада Испании стали очевидцами территориальной борьбы двух самцов редкой пиренейской, или иберийской, рыси (Lynx pardinus).

Сообщество
# видео
# животные
# Испания
# рыси
Иберийская рысь (Lynx pardinus) / © Getty Images
Иберийская рысь (Lynx pardinus) / © Getty Images

На сегодня общая популяция иберийских рысей превысила 2000 особей, а охранный статус животного повысился с «находящегося под угрозой исчезновения» до «вымирающего».

© r/megafaunarewilding
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Комментарии

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1 Комментарий
Антон Сидорук
Антон Сидорук
40 секунд назад
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Забавно, бодаться как барашки. А сами напоминают саблезубого тигра с этими бакенбардами
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# аминокислоты
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# ДНК
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# география
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# городская среда
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# вакуум
# стекло
# стеклопакеты
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# отношения
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# двойственные изображения
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Биология
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Наталья Наталья
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Igor, ну вот! И вы не знаете.

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