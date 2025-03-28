Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США предложили новый концепт для системы ПВО «Золотой купол»

Технологическая компания Booz Allen Hamilton представила концепт созвездия спутников, призванного воплотить в жизнь идею о «Золотом куполе» — противоракетного щита для защиты США.

Концепт системы «Brilliant Swarms» / © Booz Allen Hamilton

По словам руководителей компании, концепт, получивший название Brilliant Swarms, будет состоять из 2000 небольших аппаратов, работающих в связке на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Спутники будут выполнять двойную функцию — как системы обнаружения, так и средства поражения с возможностью схода с орбиты — и смогут физически уничтожать угрозы без необходимости запуска ракет в космос.

Предлагаемая система будет включать от 1000 до 2000 спутников, расположенных в 20 орбитальных плоскостях, по 100 аппаратов в каждой плоскости на высоте от 300 до 600 километров. Каждый спутник будет весить от 40 до 80 килограммов, что позволит запускать 100 спутников одновременно на большой ракете.

Система будет реагировать на широкий спектр угроз, включая баллистические и гиперзвуковые крылатые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. Каждый спутник будет одновременно функционировать как узел связи, слежения за объектом, представляющим угрозу, и как перехватчик.

Создание Brilliant Swarms оценили в 25 миллиардов долларов — вместо 65 миллиардов долларов, потраченных на действующие в США системы противоракетной обороны.