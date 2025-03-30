Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» заглянул в космическую линзу

Кольцо Эйнштейна в объективе камер телескопа «Джеймс Уэбб» / © ESA / Webb, NASA & CSA, G. Mahler

Кольца Эйнштейна возникают, когда свет от очень далекого объекта изгибается (или линзируется) вокруг более близкого массивного объекта, выступающего в качестве линзы. Этот эффект гравитационного линзирования — наглядная иллюстрация того, что вычислил Альберт Эйнштейн: искривления невидимой ткани пространства-времени любой частицей, имеющей массу. Чем больше массы собралось в одном месте, тем сильнее она «скручивает» эту ткань.

Именно это можно увидеть на изображении выше. То, что на первый взгляд кажется одной галактикой странной формы, на самом деле представляет собой две галактики, разделенные большим расстоянием.

Линзирующая галактика в центре кольца Эйнштейна — эллиптическая, входит в состав галактического скопления SMACSJ0028.2-7537. Линзированная галактика — спиральная. Хотя ее изображение искажено, на снимке все равно можно рассмотреть отдельные звездные скопления и облака газа.