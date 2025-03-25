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«Джеймс Уэбб» запечатлел «космическое торнадо»

Астрономы опубликовали новое изображение, полученное орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST). На нем запечатлен выброс облака газа и пыли от звезды, известной как объект Хербига — Аро 49/50 (HH 49/50), который совершенно случайно совпал на снимке с далекой спиральной галактикой, создав эту завораживающую картину, напоминающую «космическое торнадо».

Объект Хербига — Аро 49/50 (HH 49/50) / © NASA, ESA, CSA, STScI, NASA-JPL, SSC

Объекты Хербига — Аро представляют собой участки туманностей, связанные с молодыми звездами. Они образуются, когда газ, выброшенный этими звездами, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду. Так, например, поток HH 49/50 удаляется от Земли со скоростью от 100 до 300 километров в секунду.

Ученые считают, что его источником стала протозвезда, известная как Cederblad 110 IRS4 (CED 110 IRS4). По космическим меркам CED 110 IRS4 довольно молода — ей всего от десятков тысяч до миллиона лет — и она все еще растет.

HH49/50 расположен на расстоянии 450 световых лет от Земли, в молекулярном облаке Хамелеон I.