Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск пообещал создать легион роботов до конца 2025 года

Американский предприниматель Илон Маск во время ежеквартального отчета о деятельности Tesla сообщил о прогрессе в разработке роботов Optimus.

Человекоподобный робот Optimus / © Tesla

Хотя производство человекоподобных роботов для автомобилестроительной компании — совершенно новый вид деятельности, по словам Маска, Tesla преуспевает, и к концу года должна получить пять тысяч роботов, а это примерно равно размеру древнеримского легиона.

«Думаю, мы буквально построим легион: по крайней мере один легион роботов в этом году, а затем, возможно, 10 легионов в следующем», — заявил миллиардер.

Таким образом, Маск намерен произвести до 50 тысяч роботов Optimus уже в 2026 году. В принципе, амбиции предпринимателя находятся в фарватере многих робототехнических компаний современности. Недавно американская фирма Figure AI подписала контракт с неназванным крупным коммерческим заказчиком на поставку 100 000 гуманоидных роботов в течение следующих четырех лет.