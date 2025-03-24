Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Детенышей пумы впервые за столетие сфотографировали в Мичигане

Департамент природных ресурсов Мичигана опубликовал несколько снимков, на которых запечатлена пара крошечных пум, бродящих по снегу.

Детеныш пумы в Мичигане / © Michigan Department of Natural Resources

На фото впервые попали детеныши пумы, обитающие в дикой природе в Мичигане с тех пор, как в начале 1900-х годов эти большие кошки были полностью истреблены в штате.

Детеныш пумы в Мичигане / © Michigan Department of Natural Resources

В начале марта местный житель сфотографировал детенышей пумы, чей возраст составляет примерно от семи до девяти недель, в округе Онтонагон.