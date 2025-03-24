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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 минуты назад
Рейтинг: +610
Посты: 1506

Детенышей пумы впервые за столетие сфотографировали в Мичигане 

Департамент природных ресурсов Мичигана опубликовал несколько снимков, на которых запечатлена пара крошечных пум, бродящих по снегу.

Сообщество
# животные
# пумы
# США
# фотографии
Детеныш пумы в Мичигане / © Michigan Department of Natural Resources  
Детеныш пумы в Мичигане / © Michigan Department of Natural Resources  

На фото впервые попали детеныши пумы, обитающие в дикой природе в Мичигане с тех пор, как в начале 1900-х годов эти большие кошки были полностью истреблены в штате.

Детеныш пумы в Мичигане / © Michigan Department of Natural Resources  
Детеныш пумы в Мичигане / © Michigan Department of Natural Resources  

В начале марта местный житель сфотографировал детенышей пумы, чей возраст составляет примерно от семи до девяти недель, в округе Онтонагон.

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