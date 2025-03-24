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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
52 минуты назад
Рейтинг: +987
Посты: 2114

В следующем году Starship будет летать еженедельно, заявил Маск

Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети Х, что космический корабль Starship через 12 месяцев будут запускать раз в неделю.

Сообщество
# Starlink
# StarShip
# Илон Маск
# космос
Восьмой испытательный полет транспортной системы Starship, / © SpaceX
Восьмой испытательный полет транспортной системы Starship, / © SpaceX

По словам Маска, сейчас инженеры совершенствуют дизайн третьей версии Starship, которая позволит выводить на околоземную орбиту более 100 тонн полезной нагрузки, что позволит запускать примерно 54 спутника Starlink V3.

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