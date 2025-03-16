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SpaceX сообщила, какими будут спутники нового поколения Starlink
Следующее поколение спутников связи Starlink V3, которые будет выводить на орбиту Starship, сегодня находятся на стадии производства, однако кое-какие их технические характеристики недавно стали известны.
Starlink V3 станут значительно крупнее и тяжелее своих предшественников, их масса составит около двух тонн по сравнению с 575 килограммами у Starlink V2 Mini. Это связано с использованием более крупных антенн и солнечных панелей, которые после развертывания достигнут в размахе примерно 60 метров.
Каждый спутник Starlink V3 будет способен обеспечивать скорость загрузки до одного терабита в секунду, что более чем в 10 раз превысит возможности спутников V2 Mini (96 гигабит в секунду). Общая пропускная способность радиочастотного и лазерного соединения достигнет почти четырех терабит в секунду на спутник, что улучшит связь между спутниками и наземными станциями.
Предполагается, что срок эксплуатации аппарата Starlink V3 составит пять лет.
Starship за один запуск сможет вывести примерно 54 спутника V3, что добавит к сети Starlink около 60 терабит в секунду пропускной способности — это эквивалентно более чем 20 запускам на ракете Falcon 9.
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Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.
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Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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