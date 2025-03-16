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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
16 минут назад
Рейтинг: +401
Посты: 859

SpaceX сообщила, какими будут спутники нового поколения Starlink 

Следующее поколение спутников связи Starlink V3, которые будет выводить на орбиту Starship, сегодня находятся на стадии производства, однако кое-какие их технические характеристики недавно стали известны.     

Сообщество
# SpaceX
# Starlink
# космос
# спутники
Вывод спутников Starlink V3 на орбиту с помощью Starship / © SpaceX
Вывод спутников Starlink V3 на орбиту с помощью Starship / © SpaceX

Starlink V3 станут значительно крупнее и тяжелее своих предшественников, их масса составит около двух тонн по сравнению с 575 килограммами у Starlink V2 Mini. Это связано с использованием более крупных антенн и солнечных панелей, которые после развертывания достигнут в размахе примерно 60 метров.

Каждый спутник Starlink V3 будет способен обеспечивать скорость загрузки до одного терабита в секунду, что более чем в 10 раз превысит возможности спутников V2 Mini (96 гигабит в секунду). Общая пропускная способность радиочастотного и лазерного соединения достигнет почти четырех терабит в секунду на спутник, что улучшит связь между спутниками и наземными станциями.

© SpaceX

Предполагается, что срок эксплуатации аппарата Starlink V3 составит пять лет.

Starship за один запуск сможет вывести примерно 54 спутника V3, что добавит к сети Starlink около 60 терабит в секунду пропускной способности — это эквивалентно более чем 20 запускам на ракете Falcon 9.

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Комментарии

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1 Комментарий
Dmitr Sha
Dmitr Sha
2 минуты назад
-
0
+
Для связи через Starlink V3 из оборудования нужен вообще любой смартфон с LTE. Подключать к нему не нужно ничего. Совсем. Но не в РФ, https://www.starlink.com/public-files/DIRECT_TO_CELL_SERVICE_FEB_25.pdf
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