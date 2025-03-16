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SpaceX сообщила, какими будут спутники нового поколения Starlink

Следующее поколение спутников связи Starlink V3, которые будет выводить на орбиту Starship, сегодня находятся на стадии производства, однако кое-какие их технические характеристики недавно стали известны.

Вывод спутников Starlink V3 на орбиту с помощью Starship / © SpaceX

Starlink V3 станут значительно крупнее и тяжелее своих предшественников, их масса составит около двух тонн по сравнению с 575 килограммами у Starlink V2 Mini. Это связано с использованием более крупных антенн и солнечных панелей, которые после развертывания достигнут в размахе примерно 60 метров.

Каждый спутник Starlink V3 будет способен обеспечивать скорость загрузки до одного терабита в секунду, что более чем в 10 раз превысит возможности спутников V2 Mini (96 гигабит в секунду). Общая пропускная способность радиочастотного и лазерного соединения достигнет почти четырех терабит в секунду на спутник, что улучшит связь между спутниками и наземными станциями.

© SpaceX

Предполагается, что срок эксплуатации аппарата Starlink V3 составит пять лет.

Starship за один запуск сможет вывести примерно 54 спутника V3, что добавит к сети Starlink около 60 терабит в секунду пропускной способности — это эквивалентно более чем 20 запускам на ракете Falcon 9.