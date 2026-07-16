Live: 13-й запуск Starship с рабочими спутниками Starlink нового поколения

В ночь на 17 июля, в 01:45 по московскому времени, в Техасе должен состояться 13-й запуск мощнейшей ракеты в истории. Трансляция начнется за 30 минут до старта Starship.

Американская компания SpaceX готова провести 13-й испытательный полет транспортной системы Starship. Стартовое окно продолжительностью 90 минут откроется в 17:45 по центральному времени 16 июля, по Москве — в 01:45 17 июля.

Предстоящая миссия во многом повторит программу предыдущего испытания, которое провели в мае. Тогда состоялся дебют корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy версии V3.

Однако теперь SpaceX намерена не только подтвердить работоспособность обновленной конструкции, но и впервые испытать систему вывода полезной нагрузки, разместив на борту 20 рабочих спутников Starlink нового поколения V3 и массой примерно 35 тонн. Эти аппараты в будущем помогут значительно увеличить пропускную способность сети и обеспечить более высокую скорость передачи данных пользователям.

Запуск Starship / © Everyday Astronaut

После отделения от ракеты спутники раскроют солнечные батареи и антенны, затем попытаются установить связь как с наземными станциями, включая комплекс в Южной Африке, так и с действующей орбитальной группировкой Starlink через высокоскоростные межспутниковые лазерные каналы. Поскольку полет вновь пройдет по суборбитальной траектории — вероятно, в последний раз перед орбитальными миссиями, — аппараты не останутся на орбите и по окончании испытания войдут в атмосферу Земли.

Шесть спутников получили дополнительный комплект камер, которым предстоит выполнить еще одну важную задачу. Во время отделения они будут снимать нижнюю часть Starship, чтобы инженеры смогли оценить состояние теплозащитного экрана до входа корабля в атмосферу. Часть теплозащитных плиток окрасили в белый цвет — это станет визуальным ориентиром для камер и в то же время сымитирует участки с отсутствующей теплозащитой, чтобы можно было проверить методы дистанционной оценки состояния Starship.

SpaceX также продолжит испытания новых элементов теплозащитной системы. На металлической стороне нижних аэродинамических рулей впервые установят теплозащитные плитки, а около «кормовой юбки» корабля протестируют несколько новых вариантов плиток и способов их крепления. Инженеры рассчитывают определить, какие конструкции лучше выдерживают нагрузку при возвращении из космоса. Часть теплозащитных плиток оснастили встроенными датчиками нагрузки.

В отличие от предыдущих испытаний, в 13-м тесте Starship выведут на траекторию, создающую более высокий скоростной напор уже при наборе высоты. Так хотят собрать данные о нагрузках, действующих на крепления плиток, в более жестких условиях. Вместе с тем эта схема полета должна помочь оценить возможность увеличения массы полезной нагрузки.

Отделившись от Super Heavy, корабль, как и во время майского запуска, продолжит полет почти до орбитальной скорости, а после войдет в атмосферу и приводнится в Индийском океане. Ракета после разделения ступеней выполнит разворот, торможение и управляемое приводнение в Мексиканском заливе. В списке задач 13-го полета — вновь проверить возможность повторно запустить один из двигателей Raptor уже в космосе. Эта технология в списке ключевых для будущих миссий на орбите, включая дозаправку там космических аппаратов и экспедиции к Луне и Марсу.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на этой неделе завершило расследование 12-го испытательного полета системы Starship. Тогда Super Heavy не смогла штатно выполнить программу возвращения. Анализ показал, что к сбоям привели два независимых фактора: сильное тепловое воздействие на двигательную установку во время набора высоты и некорректные настройки системы диагностики, ошибочно определявшей состояние двигателей при их повторном запуске.

SpaceX провела работу над ошибками, внеся изменения в программное обеспечение и конструкцию ракеты. После проверки FAA сочло эти меры достаточными и разрешило новый старт. Если компании удастся успешно развернуть полезную нагрузку, подтвердить работу модернизированной теплозащиты и выполнить повторный запуск одного из двигателей в космосе, это станет еще одним важным шагом на пути к превращению Starship в полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для регулярных запусков спутников, поддержки лунной программы Artemis и будущих миссий на Марс.

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