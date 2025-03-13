Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Toyota показала концепт микроэлектромобиля, который не требует зарядки
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota представила концепт ультракомпактного электромобиля FT-Me, который можно использовать в мегаполисах.
FT-Me — полностью электрическая двухместная машина, длина которой составляет всего 2,5 метра, что примерно соответствует размеру среднего гольфкара. Несмотря на небольшие габариты, Toyota утверждает, что в микроэлектромобиле с комфортом разместятся два человека.
Силовая установка FT-Me потребляет в три раза меньше энергии на километр пробега, чем современные среднестатистические электромобили, а оснащенная солнечными панелями крыша даст возможность покрыть ежедневные потребности в энергии без зарядки от сети.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
Еще в 2017 году у шестой планеты нашей системы насчитывали всего 50 лун. Благодаря новым наблюдениям их число выросло уже до 274. Это вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Астрономы, зафиксировавшие открытие, полагают, что такое изобилие — итог катастрофического разрушения. В то же время работа крымских ученых, опубликованная еще в 1995 году, предсказала группу спутников с орбитами как у многих из вновь открытых, без предположений о каких-либо катастрофах.
Этой зимой в районе озера Гурон в штате Мичиган (США) заметили необычную полярную сову с ярко-оранжевым оперением вместо традиционного белоснежного. Снимки птицы, сделанные местными фотографами и опубликованные в соцсетях, привлекли внимание орнитологов-любителей и ученых. Специалисты не знают, как сова, прозванная Рыжиком, приобрела свою уникальную расцветку, и выдвинули на этот счет разные гипотезы.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Гравитационное замедление времени: удивительный феномен искривленного пространства-времени
Закон о ресницах, похищение невест и обрезание: как живут женщины в странах СНГ
«Будущее в лечении рака — за персонализированным подходом к каждой опухоли»
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии