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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +630
Посты: 1872

Toyota показала концепт микроэлектромобиля, который не требует зарядки

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota представила концепт ультракомпактного электромобиля FT-Me, который можно использовать в мегаполисах.

Сообщество
# Toyota
# концепты
# транспорт
# электромобили
Концепт электромобиля FT-Me / © Toyota
Концепт электромобиля FT-Me / © Toyota

FT-Me — полностью электрическая двухместная машина, длина которой составляет всего 2,5 метра, что примерно соответствует размеру среднего гольфкара. Несмотря на небольшие габариты, Toyota утверждает, что в микроэлектромобиле с комфортом разместятся два человека.

Концепт электромобиля FT-Me / © Toyota
Концепт электромобиля FT-Me / © Toyota

Силовая установка FT-Me потребляет в три раза меньше энергии на километр пробега, чем современные среднестатистические электромобили, а оснащенная солнечными панелями крыша даст возможность покрыть ежедневные потребности в энергии без зарядки от сети.

Концепт электромобиля FT-Me / © Toyota
Концепт электромобиля FT-Me / © Toyota



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