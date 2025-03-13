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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +629
Посты: 1871

Спутники показали, что КНДР замаскировала комплекс для запуска баллистических ракет под поле для гольфа

Эксперты Центра исследования проблем нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина (Монтерей, США), изучив спутниковые снимки поля для гольфа у снесенного зимнего дворца Ким Чен Ына на юге Пхеньяна, пришли к выводу, что оно представляет собой идеальный стартовый комплекс для запуска баллистических ракет большой дальности.

Сообщество
# КНДР
# оружие
# ракеты
# спутники
Спутниковый снимок строительной площадки на месте бывшего зимнего дворца Ким Чен Ына / © Planet
Спутниковый снимок строительной площадки на месте бывшего зимнего дворца Ким Чен Ына / © Planet

По словам специалистов, спутниковые снимки показали, что поле имеет бетонное основание, покрытое тонким слоем почвы на котором позже вырос газон. 

Спутниковый снимок 36-метрового здания, в котором, по мнению экспертов, можно разместить ракеты «Хвасон-19» / © Airbus
Спутниковый снимок 36-метрового здания, в котором, по мнению экспертов, можно разместить ракеты «Хвасон-19» / © Airbus

Эксперты отметили, что окружающие поле постройки также выглядят довольно странно. В частности, они указали на 36-метровое здание, в котором можно разместить ракеты «Хвасон-19» в вертикальном положении. Кроме того, дороги в округе идеально подходят для перевозки межконтинентальных баллистических ракет.

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Комментарии

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1 Комментарий
Evgeny
Evgeny
2 минуты назад
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Боже, какой бред. Надеюсь тов. Трампов разгонит и этих дармоедов.
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Evgeny
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Спутники показали, что КНДР замаскировала комплекс для запуска баллистических ракет под поле для гольфа

1 2
27 минут назад
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