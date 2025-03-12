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Rocket Lab предложила вернуть образцы грунта с Марса

Руководитель космической компании Rocket Lab Питер Бек заявил о готовности вернуть на Землю капсулы с образцами марсианского грунта, которые собрал марсоход Perseverance, раньше и дешевле всех.

Капсула с образцами марсианского грунта, собранными марсоходом Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

По словам Бека, архитектура миссии, предложенная его компанией, позволит доставить на Землю образцы грунта с Марса уже в 2031 году и обойдется всего в четыре миллиарда долларов США (другие участники проекта Mars Sample Return Mission предполагают цену в районе восьми миллиардов и срок не раньше 2039 года).

© Rocket Lab

Rocket Lab обещает вернуть все 30 образцов, собранных марсоходом Perseverance, с помощью трех запусков, которые включают: Mars Telecommunications Orbiter, Sample Return Lander и Earth Return Orbiter. При этом компания обеспечит выполнение задачи полностью своими силами, от пуска ракет до управления миссией.