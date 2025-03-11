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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +971
Посты: 2089

Спутниковые снимки показали, как российская авиабаза в Сирии стала убежищем для мирных жителей

Новые спутниковые снимки, опубликованные американской компанией Maxar Technologies, показали, что десятки мирных жителей нашли убежище на российской авиабазе Хмеймим во время боестолкновений между новым переходным правительством Сирии и силами, лояльными бывшей главе республике Башару Асаду.

Сообщество
# Сирия
# спутники
# фотографии
Часть авиабазы ​​стала убежищем для сотен мирных жителей / © Maxar Technologies 
Часть авиабазы ​​стала убежищем для сотен мирных жителей / © Maxar Technologies 

На спутниковых снимках видны толпы людей и транспортных средств, собравшихся на базе около Латакии после начала нового витка гражданской войны в Сирии.

Часть авиабазы ​​стала убежищем для сотен мирных жителей / © Maxar Technologies 
Часть авиабазы ​​стала убежищем для сотен мирных жителей / © Maxar Technologies 
 Палатки военнослужащих рядом с транспортным самолетом Ил-76 / © Maxar Technologies 
 Палатки военнослужащих рядом с транспортным самолетом Ил-76 / © Maxar Technologies 
Панорамный вид на авиабазу Хмеймим / © Maxar Technologies 
Панорамный вид на авиабазу Хмеймим / © Maxar Technologies 
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# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
# культура колоколовидных кубков
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Андрей

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Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.

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# двойственные изображения
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# мобильная связь
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