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СМИ: администрация Трампа может наполовину сократить бюджет на исследования в NASA
Инсайдеры в Управлении научных миссий (SMD) NASA сообщили изданию Ars Technica, что администрация президента Дональда Трампа планирует сократить исследовательский бюджет космического агентства на 50 процентов.
Если это произойдет, то ряд активных космических миссий NASA отправятся под нож вместе со значительным числом специалистов. На Управление научных миссий приходится примерно треть общего бюджета NASA, а его специалисты реализовали крупнейшие проекты последних десятилетий, включая миссию к Плутону, запуск и реализацию программы телескопа «Джеймс Уэбб» и миссии по возвращению образцов проб грунта с астероидов.
Сокращение бюджета может привести к тому, что расходы на науку снизятся до уровня начала 1980-х годов, даже с учетом инфляции. Это также позволит другим мировым державам, в первую очередь Китаю, занять передовые позиции в космической науке.
Заместитель администратора Управления научных миссий NASA Никола Фокс не опровергла информацию о планах сократить бюджет. Законодатели пока не препятствовали действиям нового президента, а это говорит о том, что NASA действительно может столкнуться с урезанием финансирования.
Ожидается, что администрация Трампа опубликует свой бюджетный запрос в течение нескольких недель.
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В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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