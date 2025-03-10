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СМИ: администрация Трампа может наполовину сократить бюджет на исследования в NASA

Инсайдеры в Управлении научных миссий (SMD) NASA сообщили изданию Ars Technica, что администрация президента Дональда Трампа планирует сократить исследовательский бюджет космического агентства на 50 процентов.

Художественное изображение полета космического аппарата к окраинам Солнечной системы / © NASA

Если это произойдет, то ряд активных космических миссий NASA отправятся под нож вместе со значительным числом специалистов. На Управление научных миссий приходится примерно треть общего бюджета NASA, а его специалисты реализовали крупнейшие проекты последних десятилетий, включая миссию к Плутону, запуск и реализацию программы телескопа «Джеймс Уэбб» и миссии по возвращению образцов проб грунта с астероидов.

Сокращение бюджета может привести к тому, что расходы на науку снизятся до уровня начала 1980-х годов, даже с учетом инфляции. Это также позволит другим мировым державам, в первую очередь Китаю, занять передовые позиции в космической науке.

«Это будет событием, сравнимым со смертью для космической науки и исследований в Соединенных Штатах», — предупредил директор по космической политике Планетарного общества Кейси Дрейер.

Заместитель администратора Управления научных миссий NASA Никола Фокс не опровергла информацию о планах сократить бюджет. Законодатели пока не препятствовали действиям нового президента, а это говорит о том, что NASA действительно может столкнуться с урезанием финансирования.

Ожидается, что администрация Трампа опубликует свой бюджетный запрос в течение нескольких недель.