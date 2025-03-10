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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +628
Посты: 1866

Китайские ученые описали экосистему Марианской впадины

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые из КНР описали тысячи новых видов микроорганизмов, обитающих в самой глубокой экосистеме Земли — Марианской впадине. Эти существа приспособлены к жизни в условиях экстремального давления, холода и в постоянной темноте.

Сообщество
# биология
# Китай
Одно из существ, обнаруженных китайским глубоководным аппаратом «Фэндоужэ» / © CMG
Одно из существ, обнаруженных китайским глубоководным аппаратом «Фэндоужэ» / © CMG

Изучив образцы, собранные пилотируемым подводным аппаратом «Фэндоужэ», достигшим в 2020 году глубины 11 000 метров, исследователи идентифицировали 7564 вида микроорганизмов, из которых почти 90% ранее не были известны науке.

«Фэндоужэ» — первый в Китае пилотируемый подводный аппарат, способный работать на большой глубине / © VCG
«Фэндоужэ» — первый в Китае пилотируемый подводный аппарат, способный работать на большой глубине / © VCG

Генетические анализы помогли узнать, что повышенные уровни специфических жирных кислот стабилизируют клеточные мембраны под высоким давлением, а это помогает микробам процветать в экстремальных условиях.

Оборудование, использованное для глубоководных исследований / © CMG
Оборудование, использованное для глубоководных исследований / © CMG

Кроме того, некоторые микробы продемонстрировали исключительную способность разлагать сложные загрязнители, такие как соединения бензола, что вселяет надежды на поиск инновационных решений для очистки окружающей среды.


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# древняя днк
# Европа
# Италия
# кельты
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Позавчера, 12:52
Андрей

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Психология
# двойственные изображения
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# машинное обучение
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# сигнал
# телекоммуникации
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Алексей Белёв
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50 лет прошло, ничего не изменилось. Опять кино. А поверхность Луны просто плоская картинка, развëрнутая в перспективу нейросетью. Бараны

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Муслим Комилов
5 часов назад
С музыкантами понятно и так. Агрономы то от чего?

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Dmitriy Dorian
5 часов назад
Александр, думаю, он просто троллит.

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Dmitriy Dorian
5 часов назад
Алекс, как вас накрывает-то, прям хорошие у вас патриотические вещества :)

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Dmitriy Dorian
5 часов назад
Алекс, который слетал один раз и на этом умер :)) Ага, образец надёжности.

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Dmitriy Dorian
5 часов назад
Иван, я бы тут уточнил, что рождаемость, скорее, связана была бы с половым инстинктом (не потребностью, не влечением, а именно с инстинктом), если бы

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Роман Владленович
6 часов назад
Александр, так це ж не луна 25 від мацквафільм🤣🤣🤣🤣

Видео: как частный модуль Blue Ghost сел на Луну

Владимир Байбиков
6 часов назад
Здесь уместно поднять вопрос о том, какова зависимость чувств от эмоций. Опыт с выбором рычажка в зависимости от эмоционального состояния

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Иван Колупаев
7 часов назад
Стэн, Россия значительно уступает США в количестве спутников, в том числе и военного назначения. Но конечно же "1 штука" это очень грубое и даже

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Иван Колупаев
7 часов назад
Татьяна, падение рождаемости абсолютно во всех развитых странах что случилось с материнским "инстинктом"? А ничего. Просто у людей этот инстинкт

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Владимир Байбиков
7 часов назад
Весьма вероятно, что снижение веса достигается главным образом за счёт подавления аппетита, а на обеспечение метаболических потребностей идёт

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Владимир, тебя штырит, геополитик диванный херов. "Скоро"... ага Скоро путя коньки отбросит, вот это действительно факт. И нацизм - он в сотворенном

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Brin Forst
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