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Китайские ученые описали экосистему Марианской впадины

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые из КНР описали тысячи новых видов микроорганизмов, обитающих в самой глубокой экосистеме Земли — Марианской впадине. Эти существа приспособлены к жизни в условиях экстремального давления, холода и в постоянной темноте.

Одно из существ, обнаруженных китайским глубоководным аппаратом «Фэндоужэ» / © CMG

Изучив образцы, собранные пилотируемым подводным аппаратом «Фэндоужэ», достигшим в 2020 году глубины 11 000 метров, исследователи идентифицировали 7564 вида микроорганизмов, из которых почти 90% ранее не были известны науке.

«Фэндоужэ» — первый в Китае пилотируемый подводный аппарат, способный работать на большой глубине / © VCG

Генетические анализы помогли узнать, что повышенные уровни специфических жирных кислот стабилизируют клеточные мембраны под высоким давлением, а это помогает микробам процветать в экстремальных условиях.

Оборудование, использованное для глубоководных исследований / © CMG

Кроме того, некоторые микробы продемонстрировали исключительную способность разлагать сложные загрязнители, такие как соединения бензола, что вселяет надежды на поиск инновационных решений для очистки окружающей среды.



