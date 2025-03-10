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Российская армия уже стояла бы на границе с Польшей, если бы не Starlink, заявили в США

В воскресенье в социальной сети Х разгорелась яростная полемика по поводу значения системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX для Украины.

Терминал Starlink / © Getty Images

Американский бизнесмен и владелец SpaceX Илон Маск заявил, что если он отключит спутниковый интернет Starlink для Вооруженных сил Украины, вся линия фронта просто развалится. Одновременно с этим Маск призвал остановить «мясорубку» и выйти из тупиковой ситуации, в которой «Украина неизбежно проиграет».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возразил Маску, отметив, что работу Starlink для Украины оплачивает польское Министерство цифровизации и ежегодно тратит на это примерно 50 миллионов долларов США. Сикорский также пригрозил, что Польша будет искать другого оператора спутниковой связи, если SpaceX не выполнит своих обязательств.

В ответ Маск назвал Сикорского «маленьким человеком», который платит ничтожную часть стоимости за услуги системы Starlink, аналогов которой не существует.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал Маска, отметив, что никто не угрожал отключить Украину от Starlink. По словам Рубио, если бы не Starlink, российские войска сейчас были бы на границе с Польшей.

В итоге Маск решил завершить спор, заявив, что Starlink никогда не отключит свои терминалы для ВСУ.