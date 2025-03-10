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Американские военные рассказали о задачах секретного космоплана X-37B, который недавно вернулся на Землю

Беспилотный космический аппарат X-37B приземлился на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии 7 марта, завершив свою седьмую миссию. На орбите он провел 434 дня.

Секретный американский космоплан X-37B / © U.S. Space Force

Космические силы США сообщили некоторые подробности седьмой миссии секретного космоплана. На его борту провели эксперименты по изучению влияния космической радиации на различные материалы, чтобы понять, как они ведут себя в условиях длительного пребывания в космосе.

Помимо этого, X-37B отработал несколько маневров аэроторможения — технологии, при которой аппарат использует сопротивление верхних слоев атмосферы Земли для изменения орбиты с минимальным расходом топлива.

Миссия также включала испытания систем наблюдения за космическим пространством, то есть мониторинг спутников или других объектов на орбите.

Наконец, X-37B, оснащенный служебным модулем (дополнительная полезная нагрузка в хвостовой части), впервые протестировал возможность безопасной утилизации его компонентов в момент аэродинамического торможения.

Во время седьмой миссии Пентагон впервые в истории опубликовал снимок, сделанный космопланом X-37B.