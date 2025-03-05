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Франция обвинила российского летчика в «агрессивных» действиях при перехвате MQ-9A Reaper

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню пожаловался в соцсети X на истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России, который якобы «небезопасно и непрофессионально» осуществил перехват французского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper. Инцидент произошел 2 марта в международном воздушном пространстве над восточным Средиземноморьем.

Су-35 воздушно-космических сил России приближается к беспилотнику MQ-9A Reaper / © Sébastien Lecornu / Х

Министр прикрепил видео инцидента, на котором видно, как российский истребитель пролетает вблизи французского беспилотника.

По мнению Лекорню, пилот истребителя Су-35 вел себя агрессивно, умышленно подойдя слишком близко к беспилотнику несколько раз, из-за чего мог спровоцировать потерю контроля над MQ-9A Reaper.

Минобороны России пока не дало комментариев о произошедшем.

© Sébastien Lecornu / Х