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Александр Речкин
Александр Речкин
2 минуты назад
Рейтинг: +453
Посты: 1175

Физики сгенерировали рекордный по мощности электронный пучок

Команда физиков из Национальной ускорительной лаборатории (SLAC) Министерства энергетики США создала электронные пучки с самым высоким током и пиковой мощностью, которые когда-либо производились. Исследователи сгенерировали заряд силой 100 килоампер за одну квадриллионную секунды.

Сообщество
# ток
# физика
Схема эксперимента по генерации мощного электронный пучка / © arXiv DOI: 10.48550
Схема эксперимента по генерации мощного электронный пучка / © arXiv DOI: 10.48550

Исследователи разработали метод, позволяющий сжать электронный пучок с помощью магнитов и направить его по прямой траектории, увеличив мощность. 

Во время опытов на ускорителе, где электроны разгонялись до 99% скорости света, удалось сжать электронный пучок до короткого импульса длиной 0,3 микрометра и сгенерировать заряд силой 100 килоампер тока всего за одну квадриллионную секунды.

Предложенный метод может привести к новым открытиям в исследованиях, связанных с химическими процессами, такими как получение новых видов плазмы, а также с изучением природы вакуума и фундаментальных свойств пространства.  

Статья ученых опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).  

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