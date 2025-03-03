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Физики сгенерировали рекордный по мощности электронный пучок

Команда физиков из Национальной ускорительной лаборатории (SLAC) Министерства энергетики США создала электронные пучки с самым высоким током и пиковой мощностью, которые когда-либо производились. Исследователи сгенерировали заряд силой 100 килоампер за одну квадриллионную секунды.

Схема эксперимента по генерации мощного электронный пучка / © arXiv DOI: 10.48550

Исследователи разработали метод, позволяющий сжать электронный пучок с помощью магнитов и направить его по прямой траектории, увеличив мощность.

Во время опытов на ускорителе, где электроны разгонялись до 99% скорости света, удалось сжать электронный пучок до короткого импульса длиной 0,3 микрометра и сгенерировать заряд силой 100 килоампер тока всего за одну квадриллионную секунды.

Предложенный метод может привести к новым открытиям в исследованиях, связанных с химическими процессами, такими как получение новых видов плазмы, а также с изучением природы вакуума и фундаментальных свойств пространства.

Статья ученых опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).