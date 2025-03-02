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Virgin Galactic приступит к сборке нового космоплана
Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона сообщила, что начнет сборку первого суборбитального космоплана нового поколения Delta SpaceShip в марте на новом объекте Virgin Galactic в Месе, штат Аризона.
Это позволит компании начать испытательные полеты весной 2026 года, а коммерческие — в середине 2026-го.
По данным Virgin Galactic, космоплан Delta сможет выполнять до 125 полетов в год.
Когда же число космопланов Delta Class вырастет до четырех, Virgin Galactic сможет ежегодно проводить по 275 полетов, получая доход в размере 990 миллионов долларов США.
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