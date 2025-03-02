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Инфографика: 15 стран с крупнейшими оборонными бюджетами
В 2024 году США потратили на оборону почти один триллион долларов, что эквивалентно 3,4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Напротив, государства — члены НАТО в Европе и Канаде тратили в среднем 2% ВВП на оборону. Военные расходы России выросли на 227% с 2000 года, а Китая — на 566%.
На представленной выше инфографике показаны 15 крупнейших оборонных бюджетов в 2024 году по данным Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS).
Как следует из статистики, расходы США на оборону равны расходам следующих 12 стран с крупнейшими оборонными бюджетами, вместе взятых.
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«Светлые» и «темные» галактики указали на возможный переворот в космологии
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