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Ателье Mansory впервые сделало тюнинг Tesla Cybertruck

Модифицированный электрический пикап Tesla Cybertruck / © Mansory

Тюнингованный Tesla Cybertruck выдержан в фирменном стиле ателье. На электромобиль добавили различные карбоновые детали: обвес, зеркала, расширители арок и задние спойлеры. Но изменения не коснулись силовой установки: она сохранилась в оригинальном состоянии.

Модифицированный электрический пикап Tesla Cybertruck / © Mansory

Пикап также получил 26-дюймовые кованые диски с низкопрофильными шинами и дополнительную диодную оптику на крыше.

Модифицированный электрический пикап Tesla Cybertruck / © Mansory

Салон обшили кожей с карбоновыми вставками.

Модифицированный электрический пикап Tesla Cybertruck / © Mansory

Салон модифицированного электрического пикапа Tesla Cybertruck / © Mansory

Салон модифицированного электрического пикапа Tesla Cybertruck / © Mansory