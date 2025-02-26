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Астронавт запечатлел Млечный Путь, полярное сияние и восходящее солнце на одном снимке

Американский астронавт Дон Петтит поделился новой фотографией космоса, которую он сделал с борта Международной космической станции.

Млечный Путь, полярное сияние и восходящее солнце с борта корабля Dragon / © NASA / Don Pettit

Снимок сделан из иллюминатора корабля Dragon миссии Crew 9, который принадлежит компании SpaceX и скоро отправится на Землю вместе с «застрявшими» в космосе астронавтами NASA.

На изображении видно часть арки Млечного Пути, свечение атмосферы, полярное сияние и восходящее солнце над облачным Тихим океаном.

Петтит пояснил, что очень осторожно подходит к настройке цвета на фотокамере, чтобы показать жителям нашей планеты естественные цвета в космосе.