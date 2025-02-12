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SpaceX вернет «застрявших» в космосе астронавтов NASA раньше срока

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и SpaceX договорились о запуске космического корабля Crew Dragon Endurance в рамках миссии Crew-10, чтобы избежать дальнейших задержек со сменой экипажей на Международной космической станции.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX приближается к МКС / © NASA

NASA сообщило, что миссия Crew-10с российским космонавтом Кириллом Песковым, американцами Энн Макклейн и Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) отправится к МКС в первой половине марта, 12-го числа, а не в конце, как планировали ранее.

Спустя несколько дней после того, как Crew-10 прибудет на МКС, другой корабль SpaceX — миссии Crew-9 — с космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтами Ником Хейгом, Сунитой Уильямс и Барри Уилмором покинет орбитальный форпост.

Уильямс и Уилмор, которые живут и работают на станции с июня прошлого года из-за проблем с кораблем Starliner компании Boeing, наконец, смогут вернуться на Землю.