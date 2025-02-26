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Илон Маск возглавил список супермиллиардеров
В 1987 году Forbes опубликовал первый список миллиардеров, в который вошли 140 человек, чье совокупное состояние составило 295 миллиардов долларов. В то время самым богатым человеком в мире был японский магнат в индустрии недвижимости Есиаки Цуцуми с состоянием в 20 миллиардов долларов.
Сегодня, по данным международной аналитической компании Altrata, состояние самого богатого человека в мире Илона Маска составляет 419,4 миллиарда долларов, что примерно в 21 раз больше, чем у Цуцуми на пике карьеры.
Поскольку в последние годы ряды мировых миллиардеров значительно разрослись, появилась новая категория сверхбогатых людей — супермиллиардеры, состояние каждого из которых превышает 50 миллиардов долларов. Маск — один из лишь 24 человек, имеющих право на это звание.
По данным Altrata, на начало февраля совокупный чистый капитал супермиллиардеров составил 3,3 триллиона долларов, что эквивалентно номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП) Франции.
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В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.
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