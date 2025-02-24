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Олег Гончар
Олег Гончар
30 минут назад
Рейтинг: +624
Посты: 1845

Китайский электрический дирижабль AS700D выполнил первый полет

Китайский электрический пилотируемый дирижабль AS700D успешно совершил первый полет, что стало крупным прорывом в области экологичного авиационного оборудования в секторе маловысотных аппаратов. Об этом сообщил разработчик дирижабля — Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC).

Сообщество
# авиация
# Китай
# технологии
Китайский электрический пилотируемый дирижабль AS700D / © AVIC
Китайский электрический пилотируемый дирижабль AS700D / © AVIC

Дирижабль AS700D поднялся в воздух утром 21 февраля в Цзинмэне, провинция Хубэй. Он выполнил вертикальный взлет, быстро достигнув высоты 50 метров. После короткого зависания аппарат совершил плавную посадку.

По данным AVIC, это подтвердило техническую зрелость и принципы независимо разработанного Китаем дирижабля, обеспечив технический резерв для создания следующих электрических дирижаблей.

AS700D способен развивать скорость до 80 километров в час, подниматься на высоту до 3100 метров и вмещать до 10 пассажиров, включая пилота.

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Daiton Kataro
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4 часа назад
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Опубликован первый снимок, сделанный секретным американским космопланом X-37B

Олег Токарев
4 часа назад
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Александр Березин
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Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты

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Опубликован первый снимок, сделанный секретным американским космопланом X-37B

Дождиков Антон
4 часа назад
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