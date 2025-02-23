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В Польше нашли редкий двуручный средневековый меч

Любители истории обнаружили хорошо сохранившийся средневековый двуручный меч недалеко от села Большая Тымава в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.

Средневековый двуручный меч, обнаруженный недалеко от села Большая Тымава в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши / © GRYF

Специалисты датировали оружие рубежом XIV-XV веков. Эксперты отметили, что у меча длиной чуть менее одного метра прекрасно сохранились рукоятка, эфес и гарда. Находка стала частью коллекции Острудского музея.

Круто заостренный клинок указывает на то, что меч в первую очередь предназначался для колющих ударов. Подобное оружие активно использовали в Западной Европе в позднем Средневековье.