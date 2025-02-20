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Трамп поручил Маску быстро завершить создание «Борта номер один»

Президент США Дональд Трамп недоволен специалистами компании Boeing, которые должны были поставить два новых президентских самолета «Борт номер один» (Air Force One) к концу срока его предшественника Джо Байдена.

Президентский самолет «Борт номер один» / © Shutterstock

Как сообщило издание New York Times, Трамп «уполномочил» Илона Маска принять меры, чтобы заставить аэрокосмическую компанию прекратить тянуть время.

Технологический миллиардер уверен, что новые авиалайнеры можно запустить в производство, сократив время, необходимое для летных испытаний самолетов, а также снизив допуск к секретной информации, необходимой для работы над новыми самолетами, которые оснащены множеством систем для защиты президента.

Напомним, Трамп заказал новые самолеты в 2018 году в рамках контракта на сумму 3,9 миллиарда долларов. Авиалайнеры должны были подняться в небо к концу 2024-го, но этого так и не произошло.

Boeing, отставшая от графика на три года, намекнула, что, скорее всего, не сможет закончить строительство президентских самолетов до конца второго срока Трампа.