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Риск столкновения астероида 2024 YR4 c Землей резко вырос

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA повысили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году в полтора раза по сравнению с предыдущими оценками. Теперь она составляет 3,1%, или примерно 1 к 32.

Художественное изображение астероида / © ESA

Астероид 2024 YR4, который астрономы открыли в декабре 2024 года, стал первым за многие годы небесным телом, имеющим отличную от нуля вероятность упасть на Землю. Столкновение космического камня размером от 40 до 90 метров с нашей планетой может произойти 22 декабря 2032 года.

В марте 2025-го космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» сможет рассмотреть 2024 YR4, чтобы собрать данные о составе астероида и понять, сможет ли он преодолеть атмосферу Земли без разрушения.