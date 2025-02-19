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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 минуты назад
Рейтинг: +948
Посты: 2050

Видео: SpaceX впервые испытала манипуляторы второй башни обслуживания Starship 

Сотрудники космической компании Илона Маска продолжают готовить новую башню обслуживания Mechazilla транспортной системы Starship. На днях впервые испытали ее манипуляторы, которые в будущем смогут ловить первую ступень Starship для повторного использования в новых полетах.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Испытания манипуляторов Mechazilla-2 / © Lab Padre
Испытания манипуляторов Mechazilla-2 / © Lab Padre

Ранее, в рамках подготовки к новому испытательному полету транспортной системы Starship, который намечен на конец февраля, компания провела самые продолжительные статические огневые испытания двигателей верхней ступени Starship корабля Ship 34. Они продлились 60 секунд.

© Lab Padre
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Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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Shamurad Alikulov
40 минут назад
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Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Shamurad Alikulov
55 минут назад
Узбек. Физическое определение Времени выглядет так : Время эта - своеобразная гармония выражающая установление резонанса (баланса) между силовыми

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Роман Че
2 часа назад
Другая форма жизни прилетит к нам,так же скажут отражение.

Портал в другое измерение: в Австрии сняли редкое оптическое явление

Валентин Чернов
3 часа назад
Пространственно-временной дискурс это интересная тема...но разобраться в ней и создать прорывную модель можно только хорошо понимая физику черных

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Artem Lelyukh
3 часа назад
Гейзенберг вроде Вернер был, а не Вольфганг

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Рустам Мизов
4 часа назад
Не давайте летать. На межконтинентнпнтольном уровне , внутригосударственные конфликты не решаете, обвиняете соседей. Потом всемнаммарсиян

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Irina
4 часа назад
Артемий, ахах. Точно . Пишут статьи какие то dobiлы

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Irina
4 часа назад
Dibилы

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

+ + + + + | + + + + +
7 часов назад
Илья, ну вот у тех, кто строит вот эту линию есть цель и она связана с будующим их страны. Конечно есть человеки, которые разрабатывают бессмертие -

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+ + + + + | + + + + +
8 часов назад
Irina, мы очень спокойны, про "лёгкий испуг" это я пошутил - в статье даны сравнения кратеров! Так что да, скорее всего пыль летать начнёт, не более. Но

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Иван Колупаев
8 часов назад
Странный все же народ набегает в коменты о сугубо научных статьях.

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Владислав Васильев
8 часов назад
Dmitriy, если 30% статьи не будет про облизывание папиков, как папик "всегда пытался помочь", всячески поддерживает тему и ласково похлопал по ягодице

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Guber Troll
9 часов назад
иван, жаль

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Dmitriy
9 часов назад
Так и в чем сложность за 25 лет проверить на практики свою формулу? Им нужно похлопать по плечу было?

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Alex Karpachev
9 часов назад
Благодарю за публикацию! Проверьте: «Величины этих переменных определяется определяются». Собственные размышления https://vk.com/wall3153352_145 Статья

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Irina
9 часов назад
Вообще успокойтесь! Всё будет хорошо и котострофы с Землёй случится! Мы под защитой.

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Вадим Николаев
9 часов назад
Как же стыдно за такие статьи в позорном РЭНСИТ, и за МФТИ...25 лет назад создана модель, с тех пор лишь по спине похлопал нобелевский лауреат, вот и

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Сергей Соболев
9 часов назад
Физтех занимается запудриванием мозгов рядовым обывателям и всему научному сообществу. Они ничего не знают и не хотят понимать--что есть

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Деятель
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Дмитрий Глебов
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