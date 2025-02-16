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Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году

Аналитический ресурс Global Petrol Prices, который отслеживает розничную цену на бензин в 169 странах и на территориях по всему миру, опубликовал новые данные.

Инфографика: сколько жители стран платят за бензин в 2025 году / © Visualcapitalist

По оценке Global Petrol Prices, на 3 февраля 2025 года средняя цена одного литра бензина в мире составляла 1,24 доллара США (чуть больше 111 рублей).

Дешевле всего бензин стоил в Иране, Ливии и Венесуэле — по 0,03 доллара (примерно 2,71 рубля) за литр. Россия расположилась на 11-м месте в рейтинге: литр бензина на 3 февраля стоил в среднем 0,6 доллара (примерно 54,2 рубля).

Дороже всего бензин в Гонконге: жители этого специального административного района Китая покупали топливо по цене 3,41 доллара (более 307 рублей) за литр.