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Инфографика: сколько жители разных стран платят за бензин в 2025 году
Аналитический ресурс Global Petrol Prices, который отслеживает розничную цену на бензин в 169 странах и на территориях по всему миру, опубликовал новые данные.
По оценке Global Petrol Prices, на 3 февраля 2025 года средняя цена одного литра бензина в мире составляла 1,24 доллара США (чуть больше 111 рублей).
Дешевле всего бензин стоил в Иране, Ливии и Венесуэле — по 0,03 доллара (примерно 2,71 рубля) за литр. Россия расположилась на 11-м месте в рейтинге: литр бензина на 3 февраля стоил в среднем 0,6 доллара (примерно 54,2 рубля).
Дороже всего бензин в Гонконге: жители этого специального административного района Китая покупали топливо по цене 3,41 доллара (более 307 рублей) за литр.
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Окаменевшие остатки могут поведать не только о самих вымерших организмах, иногда они хранят следы их взаимодействий. Разумеется, речь прежде всего о поедании одних другими. Известно немало подобных ихнофоссилий, оставленных на окаменевших мягких тканях динозавров. Новая статья дополнила их уникальными следами на костях. Оказалось, в мезозое ими не брезговали многобугорчатые млекопитающие и жуки-падальщики.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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