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Curiosity запечатлел «радужные» облака Марса

NASA опубликовало новый видеоролик, созданный из изображений, полученных марсоходом Curiosity. На нем видно, как облака красновато-зеленого оттенка проплывают по марсианскому небу.

«Радужные» облака Марса в объективе камеры Curiosity / © NASA / JPL-Caltech / MSSS / SSI

Снимки сделаны 17 января 2025 года одной из двух камер на борту Curiosity

Эти облака находятся так высоко в атмосфере Марса, что продолжают освещаться солнечными лучами, даже когда на Красной планете уже ночь.

© NASA

Марсианские облака состоят из углекислотного льда (также известного как «сухой лед») и расположены на высоте от 60 до 80 километров над поверхностью. На некоторых снимках видно, как кристаллы льда оседают в виде плотных белых шлейфов, а затем испаряются на высоте около 50 километров из-за повышения температуры.