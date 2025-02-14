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Curiosity запечатлел «радужные» облака Марса
NASA опубликовало новый видеоролик, созданный из изображений, полученных марсоходом Curiosity. На нем видно, как облака красновато-зеленого оттенка проплывают по марсианскому небу.
Снимки сделаны 17 января 2025 года одной из двух камер на борту Curiosity
Эти облака находятся так высоко в атмосфере Марса, что продолжают освещаться солнечными лучами, даже когда на Красной планете уже ночь.
Марсианские облака состоят из углекислотного льда (также известного как «сухой лед») и расположены на высоте от 60 до 80 километров над поверхностью. На некоторых снимках видно, как кристаллы льда оседают в виде плотных белых шлейфов, а затем испаряются на высоте около 50 километров из-за повышения температуры.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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