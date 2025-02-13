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Китайские графические процессоры для суперкомпьютеров превзошли чипы Nvidia почти в 10 раз

Китайские ученые с помощью оптимизации программного обеспечения, разработанных собственными силами графических процессоров для суперкомпьютеров, достигли почти десятикратного прироста производительности по сравнению с передовыми системами на базе Nvidia.

Графические процессоры Nvidia для суперкомпьютеров / © Nvidia

Как пишет газета South China Morning Post, специалисты из Государственной ключевой лаборатории гидрологии в Нанкине обнаружили, что ключевым моментом в работе процессоров стала оптимизация передачи данных и координации задач между узлами. Использование меньшего числа узлов и эффективная передача данных дали возможность минимизировать потери производительности, которые возникают при параллельных вычислениях.

Специалисты смоделировали процесс наводнения на водохранилище в провинции Шаньдун. Применив 200 вычислительных узлов и 800 графических процессоров, исследователи провели моделирование всего за три минуты, что дало прирост производительности более чем в 160 раз.