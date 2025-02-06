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В Китае начались работы по созданию крупнейшего в мире подводного нейтринного телескопа
Китайские ученые с помощью научно-исследовательского судна «Таньсо-3» и пилотируемого подводного аппарата «Шэньхай Юнши» смогли точно разместить прототипы детекторов для подводного нейтринного телескопа высокой энергии (HUNT) на глубине 1600 метров в Южно-Китайском море.
По данным Института физики высоких энергий (IHEP), детекторы успешно подключены к китайской сети подводных научных наблюдений и начали работу.
Новый глубоководный нейтринный телескоп высокой энергии (HUNT), создание которого недавно началось, станет в 10 тысяч раз чувствительнее крупнейшей нейтринной обсерватории IceCube, расположенной в Антарктике, на станции Амундсен-Скотт, и будет способствовать развитию нейтринной астрономии.
Возможно, в будущем HUNT сможет решить загадку происхождения космических лучей, проверить пространственно-временные симметрии, найти квантовую гравитацию и косвенно обнаружить темную материю.
Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
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Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
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В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
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