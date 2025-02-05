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NASA попросило частные компании помочь с проектом своего первого лунохода

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросило предложения от американских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с целью отправки лунохода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) на естественный спутник Земли.

Концепт лунохода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) / © NASA

В середине 2024 года американское космическое агентство решило отменить программу VIPER из-за проблем с бюджетом, хотя на создание лунохода уже потратили почти полмиллиарда долларов. Это решение вызвало критику со стороны научного сообщества. В результате NASA предприняло попытку спасти аппарат, обратившись за помощью к частникам.

Идея в том, что одна из американских компаний возьмет на себя все расходы по запуску и управлению миссией VIPER. Это поможет луноходу отправиться в район южного полюса Луны и провести там 100 дней в поисках водяного льда и других ресурсов.

У американских компаний есть время до начала марта, чтобы отправить предложения, в которых они представят подходы к организации запуска VIPER и достижению поставленных научных целей.