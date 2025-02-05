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Blue Origin провела испытания по имитации лунной гравитации в суборбитальной миссии New Shepard

Космическая компания Blue Origin, основанная миллиардером Джеффом Безосом, успешно запустила суборбитальную ракету New Shepard с миссией NS-29 4 февраля 2025 года, в 19:00 по московскому времени. Старт провели на космодроме Launch Site One в Западном Техасе.

Запуск миссии NS-29 по имитации лунной гравитации 4 февраля 2025 года / © Blue Origin

Капсула с экспериментальной полезной нагрузкой отделилась от New Shepard чуть более чем через 2,5 минуты после старта.

Ракета вернулась на Землю и благополучно приземлилась на посадочную площадку, а капсула достигла апогея в 104 километра и успешно села рядом с местом старта примерно через 10 минут после запуска.

© Blue Origin

Главной особенностью этого полета стало вращение капсулы после отделения ее от New Shepard. Двигатели системы управления реактивным движением капсулы запрограммированы на ее вращение со скоростью 11 оборотов в минуту, что позволило смоделировать условия лунной гравитации внутри капсулы.

Правда, Blue Origin пока не предоставила точных данных о достижении условий лунной гравитации и их продолжительности.

© Blue Origin

На борту капсулы находилось 29 полезных нагрузок, 17 из которых предоставило NASA по программе «Возможности полета» (Flight Opportunities), поддерживающей разработку возможностей моделирования лунной гравитации для New Shepard. Эксперименты охватывали шесть категорий: использование ресурсов, снижение воздействия пыли, системы обитания, датчики и приборы, технологии малых космических аппаратов, а также вход в атмосферу, спуск и посадка. Один дополнительный груз был установлен на внешней стороне ракеты для воздействия на него космических условий.

© Blue Origin