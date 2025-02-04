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Использование DeepSeek может стать уголовно наказуемым в США

Новый законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Джошем Хоули, привлек внимание общественности своей беспрецедентной строгостью в ограничении использования китайского искусственного интеллекта. В частности, речь идет о модели R1 стартапа DeepSeek.

Логотип китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek / © DeepSeek

Согласно законопроекту, ИИ-технологии, разработанные в Китае, необходимо запретить к импорту в США. Любого, кто нарушит эти ограничения, предлагают приговаривать к тюремному заключению сроком до 20 лет, а также облагать штрафами в размере до миллиона долларов для физических лиц и до 100 миллионов долларов для юрлиц.