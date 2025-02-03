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ИИ-стартап обманул инвесторов на десятки миллионов долларов

Основателя американского стартапа в области искусственного интеллекта On Platform Алекса Бекмана арестовали после того, как прокуроры предъявили ему и жене обвинения в том, что они потратили десятки миллионов долларов из инвестиционных средств на недвижимость, драгоценности, электромобиль Tesla и даже на собственную свадьбу.

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Как сообщило издание SFGate, основатель On Platform Алекс Бекман и его адвокат Валери Лау, на которой он недавно женился, предстали перед судом Сан-Франциско по обвинению в «сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, банковских операций и ценных бумаг, а также в тяжком хищении личных данных и воспрепятствовании правосудию».

Это обвинение в техническом мошенничестве подчеркивает степень ажиотажа вокруг ИИ, в результате чего инвесторы сами стали жертвами мошенничества.

Компанию ON Platform позиционировали как «ведущую в отрасли корпоративную платформу искусственного интеллекта, которой доверяют ведущие мировые бренды в сфере розничной торговли, спорта, СМИ и развлечений». Однако по факту On Platform давно уволила всех сотрудников и неоднократно предоставляла инвесторам фиктивные финансовые отчеты.