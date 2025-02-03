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Ученые узнали, зачем амазонские дельфины выпускают струи мочи в воздух

Самцов амазонских речных дельфинов заметили за необычным занятием. Млекопитающие переворачивались на спину и выбрасывали струю мочи в воздух на расстояние до 90 сантиметров, тогда как сородичи, наблюдая это, приближались к месту падения струи.

Самец амазонского речного дельфина (Inia geoffrensis) мочится в воздух / © Claryana Araújo-Wang / Botos do Cerrado Research Project / CetAsia Research Group

Исследователи из Канады, проанализировав сотни часов видеозаписей, пришли к выводу, что самцы могут использовать щетинки на роструме (передняя часть морды, образованная челюстями) для анализа гормонального состава мочи и состояния здоровья сородичей.

То есть это сознательное действие амазонских дельфинов может иметь социальное или коммуникативное значение — по аналогии с поведением наземных животных, например кошек, собак или медведей, которые используют мочу для общения.

© Claryana Araújo-Wang / Botos do Cerrado Research Project / CetAsia Research Group