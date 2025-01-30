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BepiColombo записал, как звучит его полет в окрестностях Меркурия

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало аудиозапись, сделанную на основе данных аппарата BepiColombo, который совершил шестой и последний гравитационный маневр в окрестностях Меркурия 8 января 2025 года.

Анимация полета BepiColombo в окрестностях Меркурия / © ESA

Когда космический аппарат приблизился к первой планете от Солнца, он активировал итальянский пружинный акселерометр (Italian Spring Accelerometer, ISA). Устройство записало реальные колебания BepiColombo, вызванные движением топлива, вибрацией солнечных батарей и работой системы охлаждения, которые он испытывал во время пролета планеты.

© ESA

Специалисты ESA сдвинули данные акселерометра по частоте, чтобы сделать их слышимыми для человеческого уха. Один час измерений ускорили до одной минуты звука.

Аудиозапись дополнили видеорядом с точным моделированием маршрута и положения космического аппарата, а также фотографиями, сделанными одной из камер BepiColombo.