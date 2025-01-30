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В Саудовской Аравии раскрыли новые подробности о мегапроекте «Зеркальная линия»

Агентство развития территорий Саудовской Аравии NEOM на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщило некоторые подробности о проекте горизонтального города-небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), строящегося у побережья Красного моря, в административном округе Табук.

Строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © NEOM

Представитель NEOM Денис Хики заверил, что первая фаза строительства «Зеркальной линии» идет полным ходом. После ее завершения, к 2030 году, город-небоскреб высотой 500 метров будет иметь длину 2,4 километра. Он станет домом примерно для 300 тысяч человек.

Появились также подробности о транспортной системе города. Она будет состоять из пяти элементов:

Скоростная подземная железная дорога, которая протянется на всю длину города — 170 километров;

Массовый железнодорожный транспорт (аналог метро) на различных уровнях города-здания с остановкой каждые два километра;

Вертикальный транспорт: специальные коридоры для быстрого перемещения людей и грузов, которые останавливаются только на основных уровнях;

Горизонтальная мобильность: рельсовый транспорт, который будет двигаться по кругу на высоте, с остановками каждые 150 метров;

Пешеходные и велосипедные дорожки, связывающие все уровни.

© NEOM