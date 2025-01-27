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Первый китайский коммерческий космодром станет еще больше

Началось строительство второй очереди коммерческого космодрома на побережье города Вэньчан в провинции Хайнань на юге КНР.

Строительство второй очереди китайского коммерческого космодрома / © Синьхуа

Строительство второй очереди, которая будет включать создание двух стартовых площадок для ракет-носителей на жидком топливе, охватит площадь более 133 гектаров.

Также построят коммерческий аэрокосмический командный центр, здание для сборки и испытаний ракет, станцию наблюдения, телеметрии и управления.

Хайнаньский коммерческий космодром, с территории которого в ноябре 2024 года был выполнили первый запуск космического аппарата, стал первым космодромом подобного рода в Китае.